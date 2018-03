Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Duisburg-Marxloh

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) hat am Dienstag (13.03.2018) seinen zweitägigen Antrittsbesuch in NRW fortgesetzt. In Dortmund informierte er sich am Mittag gemeinsam mit NRW-Innenminister Herbert Reul (r., CDU ) über die Arbeit von jungen Polizisten und Polizistinnen in Problembereichen wie der Nordstadt oder bei Fußballspielen.