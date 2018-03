Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Duisburg-Marxloh

Verwitterte Fassaden, zerbrochene Scheiben, Müll. So sieht es aus in einigen Straßen Marxlohs. Hier leben vor allem bettelarme Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien. Rund 4.500 Südosteuropäer sind in den vergangenen Jahren nach Marxloh gekommen. Der Hauptgrund: Hier gibt es viele leere, wenn auch völlig marode Wohnungen. Am Dienstag (13.03.2018) besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den sozialen Brennpunkt.