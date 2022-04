Warum Steinmeier in der Ukraine unerwünscht ist

Wie erklärt Steinmeier seine Haltung zu Russland?

2009: freundliche Gesten, zu wenig Kritik?

Auch der Bundespräsident sieht seine Russland-Politik als gescheitert an. " Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben ", erklärte er Anfang April. " Wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird. Wir sind gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden ."

Seine Einschätzung sei gewesen, dass Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde. "Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt."

Trifft die Kritik den Richtigen?

Das ist schwer zu sagen. Zwar hat Steinmeier die eher Russland-freundliche Politik Deutschlands nach dem Ende der Sowjetunion als Minister stets mitgetragen. Allerdings hat er dies im Auftrag und mit ausdrücklicher Zustimmung seiner jeweiligen Regierungschefs getan: also Angela Merkel und Gerhard Schröder.