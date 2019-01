In anderen Gemeinden hat man jedoch den Steingärten den Kampf angesagt. So gibt es in Xanten seit vorigem Jahr explizite Vorgaben für neue Bebauungspläne. Ausdrücklich heißt es dort, dass die Vorgärten begrünt werden müssen und nicht versiegelt werden dürfen.

Konflikte mit Grundstücksbesitzern

"Der Beschluss hat uns überwiegend positive Reaktionen eingebracht", erzählt Bürgermeister Thomas Görtz ( CDU ). Im Einzelfall bedeutet die Neuregelung jedoch auch, dass die Stadt Konflikte mit Grundstücksbesitzern ausfechten muss.

Ähnliche Vorgaben will man demnächst auch in der ostwestfälischen Kommune Steinhagen machen. Auch hier kam die Anregung, gegen die Steingärten vorzugehen, von einem Bürger der Stadt.

Video starten, abbrechen mit Escape Verbot für Schottergärten? - Steinhagen diskutiert über Gestaltungsvorschrift | Lokalzeit OWL | 11.10.2018 | 05:34 Min. | Verfügbar bis 11.10.2019 | WDR

Der dortige Bürgermeister Klaus Besser (SPD) weist darauf hin, dass die derartige Vorgaben im Grunde nichts Neues seien. "In den fünfziger Jahren waren in den Bebauungsplänen beispielsweise Buchenhecken vorgeschrieben", erzählt er. "Eigentum verpflichtet eben", so der Nachsatz.

Förderprogramme in Großstädten

Auch in größeren Städten ist man inzwischen zu der Einsicht gekommen, dass mehr Grün vonnöten ist. Denn der Klimawandel schreitet voran - und das bedeutet, dass verbaute Städte sich immer weiter aufheizen und nachts nicht mehr abkühlen.

In Köln gibt es daher inzwischen ein spezielles Förderprogramm. Damit wird die Begrünung von Dächern und Fassaden finanziell gefördert. Aus Sicht der Stadt läuft das Programm gut: Rund 20 Projekte konnten bereits umgesetzt werden.

Stand: 15.01.2019, 16:34