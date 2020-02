Steigende Pendlerzahlen in NRW

Immer mehr Beschäftigte in NRW pendeln zur Arbeit - auch über die Landesgrenzen hinweg. Rund 441.000 Arbeitnehmer mit einem Wohnsitz in einem anderen Bundesland pendelten im vergangenen Jahr regelmäßig für den Job nach NRW , wie aus am Donnerstag (06.02.2020) bekanntgewordenen Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, die die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann zusammengestellt hat. Demnach gab es am 30. Juni 2019 knapp sieben Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in NRW .

Die größte Zahl der Einpendler nach NRW kam den Daten zufolge aus Niedersachsen mit knapp 103.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigen. Aus Rheinland-Pfalz waren es gut 71.000 und aus Hessen gut 49.000 Arbeitnehmer. Im Gegenzug pendelten im vergangenen Jahr rund 344.000 Arbeitnehmer, die in NRW wohnen, regelmäßig zu ihrem Job in ein anderes Bundesland. Mit Abstand das häufigste Zielbundesland war dabei Niedersachsen, das gut 92.000 in NRW wohnende Arbeitnehmer ansteuerten. Es folgten Hessen (64.600) und Bayern (47.300).