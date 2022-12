Der Wert von Immobilien steigt - höhere Steuerlast für Erben und Beschenkte?

Die Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer könnte im kommenden Jahr mehr oder weniger drastisch steigen. Warum das so ist? Weil der Wert von Immobilien anders berechnet wird und damit im steuerrechtlichen Sinn steigt. Wer die höhere Steuerlast in jedem Fall vermeiden will, sollte sich Haus oder Wohnung noch in diesem Jahr übertragen lassen. Doch die Tage in 2022 sind gezählt, ein Termin bei einem Notar oder einer Notarin dürfte bis Silvester nicht mehr zu bekommen sein.

Warum wird es ab 2023 steigende Immobilienwerte geben?

Grundlage sind verfassungsgerichtliche Vorgaben. Es geht darum, die Wertermittlung bei Immobilien bundesweit zu vereinheitlichen. Zugleich sollen die Werte von Immobilien künftig marktgerechter ermittelt werden. Damit wird es wahrscheinlicher, dass man ungeachtet von Freibeträgen Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer zahlen muss. Denn am Wert einer Immobilie bemisst sich die Höhe der Steuerlast.

Gibt es für die Änderungen eine gesetzliche Grundlage?

Ja, das Jahressteuergesetz. Das hatte zuletzt nach dem Bundestag auch den Bundesrat passiert. Die sogenannte Immobilienwertermittlungsverordnung hatte im Sommer 2021 das damals zuständige Bundesinnenministerium geändert. Diese Änderung war nunmehr im Jahressteuergesetz für die Erbschaft- und Schenkungsteuer umgesetzt worden.

Wird denn in jedem Fall die Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer steigen?

Nein. Solange die persönlichen Freibeträge nicht überschritten werden, haben die Änderungen keine Auswirkungen. Die Freibeträge sehen aktuell so aus: 500.000 Euro können sich Ehepartner untereinander vererben oder verschenken, ohne dass Steuern anfallen. 400.000 Euro können Kinder steuerfrei von jedem Elternteil bekommen. 200.000 Euro - so hoch ist der Betrag, den Großeltern ihren Kindern steuerfrei überlassen können. Einen steuerlichen Freibetrag von 20.000 Euro steht Geschwistern, Nichten, Neffen und Lebensgefährten zu.

Bei Schenkungen ist es möglich, diese Freibeträge alle zehn Jahre neu auszuschöpfen.