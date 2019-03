"Virus tritt immer wieder auf"

"Es ist wichtig, dass Hunde geimpft werden ", unterstreicht auch Michael Petrak von der Forschungsstelle für Jagdkunde des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ( LANUV ).

Von einer Zunahme an Staupe-Fällen in NRW könne man allerdings nicht sprechen. "Aber das Virus tritt immer wieder auf." Bevor es den Impfschutz gegeben habe, wäre Staupe die häufigste Todesursache bei Hunden gewesen, so Petrak am Dienstag (19.03.2019) gegenüber dem WDR.

Vielfältige Symptome

Die Übertragung von Staupe erfolgt durch Speichel, Kot, Urin sowie Nasen- und Augensekret. Hunde können sich also schon beim Waldspaziergang mit dem tödlichen Virus anstecken. Symptome können unter anderem starker Durchfall und Erbrechen sowie Husten und Atemnot sein.

Neben dem Fuchs infizieren sich auch andere Wildtiere wie Marder, Wölfe, Wiesel oder Waschbären. Staupe-Symptome ähneln denen der Tollwut, erkrankte Tiere verhalten sich häufig auffällig: Sie verlieren ihre Scheu, wirken schläfrig und orientierungslos oder aggressiv.

Für Katzen ist das Virus nicht gefährlich. Auch für Menschen hat Staupe keine bekannten negativen Auswirkungen.

Das Staupe-Virus war jahrelang nahezu ausgerottet, mittlerweile treten aber wieder Fälle in Deutschland auf. Das hat mehrere Gründe: Zum einen werden infizierte Tiere aus dem Ausland eingeführt, zum anderen wird eine Impfmüdigkeit bei Tierhaltern diskutiert.