Weniger Stau durch Corona - aber der Verkehr kommt zurück

Stau-Entlastungen durch Corona

Wobei, so ganz stimmt das nicht. In den letzten zwei Jahren hat sich auf den Straßen etwas getan. Das Stichwort lautet - mal wieder - Corona. Denn so schlimm die Auswirkungen der Pandemie auch sind, für staugeplagte Autofahrer bringt sie auch Vorteile. Die Veränderungen in der Arbeitswelt haben in vielen Städten zu einer spürbaren Entlastung von stauträchtigen Straßen geführt.

Im ersten Lockdown waren die Straßen wie hier in Düsseldorf vielerorts leer

Das geht aus einer Analyse des Kartierungsspezialisten TomTom hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Dafür wurden die Daten von Smartphones und fest verbauten Navigationssystemen ausgewertet. Schätzungen zufolge war jedes siebte Automobil in Deutschland an der Datenerhebung beteiligt.

So war im vergangenen Jahr das Stauniveau in acht von zehn untersuchten Städten und Regionen von NRW niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Das heißt: Autofahrer standen im Schnitt weniger im Stau. Nur in Aachen und Bielefeld war das Niveau gleich.

Verkehr nimmt wieder zu

Doch zu früh sollten sich die täglichen Berufspendler nicht freuen. Die Entspannung scheint in den meisten Fällen nur von kurzer Dauer zu sein. In vielen Städten gab es 2021 im Vergleich zu 2020 schon wieder ein Plus.

So standen Autofahrer in Köln, Bonn, Aachen, Bielefeld und dem östlichen Ruhrgebiet wieder länger im Stau. Münster, Wuppertal und das westliche Ruhrgebiet behielten das niedrigere Niveau von 2020. Nur in Düsseldorf und Mönchengladbach sank das Stauniveau im zweiten Corona-Jahr noch einmal.

Aachen hat den meisten Stau

Als Stau-Hauptstadt von NRW gilt in der Untersuchung Aachen. Dort dauerte die Fahrzeit im Schnitt 28 Prozent länger als normalerweise ohne Stau. Bei einer sonst 30-minütigen Fahrt bedeutete das acht Minuten oben drauf - Spitzenwert in NRW und Platz vier in ganz Deutschland. Hier die übrigen Ergebnisse: