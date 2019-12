Die Gründe für die Misere sind altbekannt. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat sich das Verkehrsaufkommen in NRW nahezu verdoppelt, vor allem durch den boomenden Güterverkehr. Die Infrastruktur, also Straßen und Brücken, kann die zusätzliche Belastung nicht auffangen. Zusätzlich gibt es Probleme mit maroden Autobahnbrücken.

Größter Engpass am Kreuz Dortmund/Unna

In der Folge hat sich die Zahl der Großbaustellen auf NRW-Autobahnen vervielfacht - dort sind Staus noch auf Jahre hin unvermeidlich. Der größte Engpass ist laut Straßen NRW im kommenden Jahr zwischen der Anschlussstelle Volmarstein und dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna zu erwarten. Dort werden die Brücken "Volmarstein" und "Hengstey" neu errichtet.