Stauchaos in NRW: Das schlägt Stauforscher Schreckenberg vor

Viele Autofahrer wechseln im Stau häufiger die Spuren, weil sie denken, dann schneller voranzukommen. Was hat das für Konsequenzen?

Spurwechsel bei zähfließendem Verkehr ist ein Unding! Denn durch Spurwechsel entstehen Stauwellen – das ist bewiesen. Es zwingt andere Autofahrer zum Bremsen.

Könnte ein Tempolimit helfen, Staus zu reduzieren?

Nicht pauschal, nein! Durch ein generelles Tempolimit lassen sich Staus auf Autobahnen nicht reduzieren. Die Staudynamik ist seit vielen Jahren erforscht und man weiß, wie Stauwellen entstehen: Nicht bei Geschwindigkeiten von 160 statt 120, sondern bei niedrigen Geschwindigkeiten und zähfließendem Verkehr.

Fast immer werden die Seitenstreifen auf Autobahnen nicht benötigt. Wäre es da nicht vielleicht sinnvoll, diese zu Spitzenzeiten temporär freizugeben? Das wäre schnell machbar.

Den Seitenstreifen an gewissen Tagen und zu bestimmten Tageszeiten für den Verkehr freizugeben ist eine partielle Lösung, die ja auch schon praktiziert wird, um zum Beispiel lokal Ausfahrten zu entlasten. Auf der A57 bei Köln wird das gemacht und auch auf der A3. Es ist aber keine generelle Lösung, da der Seitenstreifen ja eigentlich der Gefahrbeseitigung dient und er oft auch nicht breit genug für den Dauergebrauch ist.

"Die Idee mit dem Seitenstreifen ist Augenwischerei und keine Dauerlösung, in die ich zu viel Hoffnung stecken würde." Stauforscher Michael Schreckenberg

Könnte Park and Ride helfen, das Stauproblem in den Griff zu bekommen? In den Niederlanden findet man so etwas ja ganz oft.

Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht die Parkmöglichkeiten haben. Man müsste also erst mal den Raum dazu schaffen – der ist aber im Allgemeinen nicht vorhanden. Das zweite Problem ist, dass man bei Park and Ride ja nicht nur hin, sondern auch wieder zurück muss. Es müsste also er das Angebot im ÖPNV gegeben sein. Park and Ride könnte eine Lösung sein, aber es ist noch ein langer Weg, bis das wirklich helfen kann.

Was halten Sie von Carpooling-Spuren, also Fahrbahnen, die Fahrgemeinschaften nutzen dürfen?

Die werden mittlerweile an vielen Stellen ausprobiert. Allerdings bedeuten diese Sonderspuren ja, dass die Fahrbahnen dem restlichen Verkehr weggenommen werden. Do lange der Anteil der Carpooling-Autos so gering ist, ist das eher eine Beeinträchtigung des Restverkehrs. Ich sehe für diese Methode in naher Zukunft keine Perspektive.

FDP und Grüne streiten sich ja gerade darüber, ob eher der ÖPNV oder die Autobahnen ausgebaut werden sollten. Wer hat Ihrer Meinung nach Recht?

In erster Linie muss das Autobahnnetz in Betrieb gehalten werden – das allein ist schon eine große Aufgabe. Gleichzeitig müssen wir den ÖPNV bzw. das Schienennetz ausbauen. Das ist aber eine längerfristige Aufgabe, für die man sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Mir persönlich fehlt ein Gesamtkonzept.

Es reicht nicht aus, wenn man nur lokal ein paar Strecken ausbaut. Die Bahn muss komplett überarbeitet werden und zum Beispiel auch komplett digitalisiert werden. Das ist aber ein Problem, das man nicht kurzfristig mit ein paar Milliarden lösen kann.