Zwischen den Jahren: Jetzt bitte nicht mit Diäten anfangen!

Weg mit der Diet Culture!

Wie kommen wir also wieder raus aus der Diet Culture? Klar, wir müssen das ganzheitlich angehen. Da geht’s um Diskriminierungen von dicken Menschen, um die Körperideale, die in Film, Fernsehen und Sozialen Medien kultiviert werden. Aber: Es geht auch um jeden Einzelnen von uns. Darum, dass wir uns mit unserem Körper anfreunden, so wie er ist. Zu realisieren, dass unser Körper uns jeden Tag durch alle Lebenslagen trägt. Dass der Körper viel arbeitet, um uns gesund zu halten, und uns genau zu sagen, was er braucht.

Und es geht auch darum, wie wir wieder lernen, eine genussvolle und gesunde Beziehung zu unserem Essen aufzubauen. Denn das ist eins der tragischsten Dinge, die Diet Culture mit uns gemacht hat: dass wir Essen als etwas betrachten, das schlecht ist und das unter Kontrolle gehört - in Form von Kalorienzählen, Portionenkontrolle, dem Streichen von ganzen Essenskategorien aus unserem Essensplan.

Besser auf den Körper hören

Dabei weiß unser Körper doch von ganz alleine, was er braucht, um unseren körperlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. "Intuitive eating" nennen das jetzt viele auf Social Media. Im Grunde bedeutet das einfach, seinem Körper das zu geben, was er will. Und zwar ganz ohne die Bewertungen durch Diet Culture darüber, welches Essen "gesund" ist und welches "ungesund".

Und das können wir doch jetzt zwischen den Jahren gut angehen. Gönnt euch den Braten, das cremige Kartoffelpüree oder das Schokoeis. Einfach ohne schlechtes Gewissen. Den Diätplan danach braucht keiner. Ich denke, die wenigsten werden nach zwei Wochen Völlerei Lust haben, weiterhin so reichhaltig zu essen wie während der Feiertage. Mein neues Mantra fürs kommende Jahr: Danke lieber Körper, dass es dich gibt, und dass du weißt, was mir guttut.

Wie ist es bei Ihnen? Gönnen Sie sich Genuss zwischen den Jahren ganz bewusst - ohne danach direkt eine strenge Diät anzuschließen? Und können Sie grundsätzlich gut auf die Bedürfnisse Ihres Körpers hören? Lassen Sie uns darüber diskutieren! In den Kommentaren bei WDR.de und auf Social Media.