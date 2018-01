Im Jahr 2016 waren 3,7 Millionen Menschen und damit jeder Fünfte in NRW 65 Jahre alt oder älter. Wie IT.NRW , die amtliche Statistikstelle des Landes, am Dienstag (30.01.2018) mitteilte, ist die Zahl der Personen in diesem Alter zwischen 2005 und 2016 um 212.000 gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 6,1 Prozent.

2016 waren zudem mehr als eine Million Frauen und Männer bereits 80 Jahre oder älter. Das waren 27,9 Prozent der Personen ab 65. Im Jahr 2005 hatte ihr Anteil noch bei 21,7 Prozent gelegen.