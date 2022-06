Ferienstart in NRW: Viel Betrieb und Warteschlangen an Flughäfen

Die langen Warteschlangen seien das Ergebnis des Personalmangels, insbesondere in der Sicherheitskontrolle, sagt Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi. Diese liege aber nicht in der Zuständigkeit des Flughafens, sondern sei Aufgabe der Bundespolizei. " Man hat hier ein Missmanagement verursacht. Wir ärgern uns, dass man das mit Ansage vor die Wand gefahren hat ", so der Verdi-Sprecher.

Laut Verdi keine Besserung in Sicht

Besserung sei nicht in Sicht. " Für uns ist das Kind in den Brunnen gefallen ". Reisende müssten sich weiterhin auf lange Wartezeiten einstellen. Bereits seit Wochen gibt es an deustchen Flughäfen Probleme wegen Personalmangels. Zuletzt hatte die Lufhansa angekündigt, weitere 2.200 Flüge streichen zu müssen.

Als erstes der 16 Bundesländer in Deutschland geht es für Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien. Für die kommenden Tage wird mit entsprechend erhöhtem Reiseaufkommen gerechnet. Auch an Bahnhöfen und auf den Autobahnen ist daher viel los. Zumindest am Vormittag ging es auf den Straßen in NRW allerdings noch gemäßigt zu, zumal sich der Reiseverkehr durch die lange Ferienzeit auf mehrere Tage verteilt. Am Nachmittag und spätestens am morgigen Hauptreisetag könnte sich das jedoch ändern.