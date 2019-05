Am Montag (20.05.2019) könnte es insbesondere in Westfalen zu heftigen Regenfällen kommen. Platzregen sei typisch für den Monat Mai, erklärt WDR-Wetterexperte Oliver Klein. "Das Potential ist da, da wir hohe Luftfeuchtigkeitsverhältnisse haben. "

In den vergangenen Tagen ist es bereits an mehreren Orten in NRW zu heftigen Regenfällen gekommen - so zum Beispiel in Arnsberg, Meschede oder Gangelt im Kreis Heinsberg. Ebenso in Leichlingen, das im vergangenen Jahr bereits von Überschwemmungen betroffen war.