Die richtige Vorsorge gegen Starkregen-Schäden

WDR: Muss das Kanalnetz ausgebaut werden?

Roland W. Waniek

Waniek: In großem Stil wäre das mit erheblichen Kosten verbunden. Unter der Erde sind nicht nur Abwasserleitungen, sondern sehr komplexe Bauwerke. Da sind Wasserleitungen, Telefon-, Stromkabel und so weiter. Man kann ja nicht in den Boden gucken, aber da ist eine Menge los.



Den Ausbau müsste man erst mal hinkriegen – vom Platz und vom Geld her. Deshalb sollte man zunächst schauen, was man oberirdisch machen kann.

WDR: Oberirdisch ist also noch viel Potenzial?

Waniek: Definitiv! Straßenverläufe können zum Beispiel genutzt werden, um Wasser abzuleiten. Der Straßenbordstein ist zwar ein Hindernis für Radfahrer, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen – aber auch für Wasser. Und je höher ein Bordstein ist, desto mehr Wasser bleibt auf der Straße und schwappt nicht in die Häuser. Das ist ein Nutzungskonflikt, den man lösen muss.