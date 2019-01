Wie weit ist NRW bei der E-Mobilität?

In NRW gibt es rund 2.400 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Dazu kommen laut dem Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW weitere 5.200 Ladepunkte. Diese sind aber nur zum Teil öffentlich zugänglich, etwa bei Unternehmen oder auch in Parkhäusern. In Duisburg ist am Dienstag (08.01.2019) eine neuartige Schnellladestation in Betrieb genommen worden, die einen Teil des benötigten Stroms über Solarzellen produziert. Bisher sind solche Anlagen aber die Ausnahme.