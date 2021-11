Drittimpfung: Laut Stiko am besten mit bisherigem mRNA-Impfstoff

Wer schon zweifach geimpft ist, sollte " in der Regel " nach sechs Monate seinen Impfstatus auffrischen, schreibt die Ständige Impfkommission (Stiko) in ihrer am Montag veröffentlichten aktualisierten Impfempfehlung. Damit begründet und erläutert sie die bereits verkündete Booster-Empfehlung ausführlich.

" Eine Verkürzung auf fünf Monate kann im Einzelfall bei Vorliegen medizinischer Gründe oder bei ausreichenden Impfkapazitäten erwogen werden ", heißt es weiter. Die Auffrischimpfung solle mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen - also mit dem Impfstoff der Firma Biontech Pfizer oder mit dem des Herstellers Moderna.