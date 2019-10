Bereits zwei Jahre vor dem Mauerfall pendelten zwischen Wuppertal und Schwerin regelmäßig Delegationen hin und her. Das war nicht selbstverständlich, denn deutsch-deutsche Städtepartnerschaften waren rar. Zu verdanken ist diese frühe Partnerschaft Johannes Rau, damals NRW -Ministerpräsident.

Johannes Rau bat Erich Honecker um Zustimmung

Ernst-Andreas Ziegler war von Anfang an dabei

"Als er bei den Trauerfeierlichkeiten für den ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten, Olof Palme, Erich Honecker begegnete, fragte er ihn: Warum erlauben Sie keine Städtepartnerschaft zu Wuppertal - der Geburtsstadt von Friedrich Engels ", erzählt Ernst-Andreas Ziegler, damals Pressesprecher von Wuppertal.

Ziegler hat die Geschichte von Anfang an begleitet und erste Kontakte koordiniert. Es gab zähe Verhandlungen um die Bürgerbegegnungen. Im Februar 1987 wurde dann die Städtepartnerschaft vertraglich besiegelt. " Ich muss sagen, dass sich die Verantwortlichen aus der DDR dann wirklich an ihr Wort gehalten haben ", so Ziegler. Es folgten erste Besuche, immer unter strenger Beobachtung der Stasi.

Erste Sportbegegnung mit 30 Liter Bier

Post Schwerin und LTV aus Wuppertal 1987

Das hat auch Kalle Scheer erlebt, der als Abteilungsleiter der Handballmannschaft LTV die erste Sportbegegnung mit Schwerin begleitet hat. " Unser bunter Bus wurde ausgetauscht gegen einen DDR-Bus, damit wir in der Stadt nicht auffallen" , so Scheer.



Ein 30-Liter-Fass Bier hat er aus dem Bus geschmuggelt und dann beim Bankett nach dem Spiel mit Schwerin Post ausgegeben. " Da haben die Funktionäre große Augen gemacht. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die Mannschaften nicht mehr getrennt sitzen, sondern gemischt ". Bis zum frühen Morgen wurde gefeiert.

Nach der Wende startet die Freundschaft durch

Nur zwei Tage nach dem Mauerfall haben Wuppertaler in Schwerin ein Informationsbüro eingerichtet. " Mitarbeiter der Stadtverwaltung aber auch viele Wuppertaler aus unterschiedlichsten Berufen haben in den ersten Monaten die Schweriner beraten. Natürlich alles ehrenamtlic h", sagt Ziegler. In dieser Zeit entstanden viele Freundschaften und geschäftliche Kontakte.

Lebendiger Austausch bis heute

Treffen der Auszubildenen aus Schwerin und Wuppertal

Vereine, Kirchengemeinden, Chöre besuchen sich gegenseitig. Zudem pflegen die Verwaltungen einen Austausch über die Auszubildenden, immer wechselseitig: eine Woche in Wuppertal, eine Woche in Schwerin.



"Anfangs war Ost und West noch ein Thema und es gab Vorurteile ", sagt die Schweriner Ausbildungsleiterin Silke Pagel. "Das ist vorbei. Die Jugendlichen schließen schnell Freundschaften. Es ist sogar schon eine Ehe aus diesem Austausch hervorgegangen. "