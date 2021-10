Hitze, Starkregen, Hochwasser - wie Städte dem Klimawandel begegnen

Bei einer Umfrage des WDR gaben mehr als die Hälfte der angefragten Kommunen in NRW an, Konzepte für die Klimaanpassung zu entwickeln. Bottrop ist mit dem Modellprojekt "Innovation City" Vorbild für viele Kommunen, wenn es darum geht, etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Solardächer auf Wohnhäusern in Bottrop

In den vergangenen zehn Jahren ist es der Stadt nach eigenen Angaben gelungen, den CO2 -Ausstoß zu halbieren. Gebäude wurden in ganzen Stadtteilen energetisch saniert, es gibt dort besonders viele Solardächer, und auch große Projekte werden umweltschonend gedacht: das neue Klärwerk produziert Energie mit Sonnenkraft.

Mehr Schutz vor Extremwetter-Gefahren

Die Stadt Bonn hat in diesem Sommer gezeigt, dass sich Hochwasserschutz lohnt: durch eine bauliche Erweiterung am Ufer des Mehlemer Bachs, sind die Anwohner von den Überschwemmungen verschont geblieben.

Fabian Dosch vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung hält solche Maßnahmen besonders in Tälern und am Rande von Gebirgen für notwendig: "Wir brauchen technische Lösungen bei besonders starken Hochwassern, aber technische Lösungen sind sehr teuer." 12,7 Millionen Euro hat die Erweiterung am Mehlemer Bach in Bonn gekostet. Geld, das die meisten Kommunen nicht aufbringen können.

Klimaschutz beim Städtebau

Fabian Dosch ist nicht nur Experte für Starkregenkonzepte, er weiß auch um die Gefahren bei Hitze und hat mit der Stadt Essen bereits vor Jahren die "Coole City" entwickelt. Wasserflächen wurden in dicht besiedelten Wohngebieten angelegt, und in neuen Siedlungen wurde darauf geachtet, dass Freiflächen bleiben, damit sich die Hitze nicht so sehr staut.

Kleine Maßnahmen für jeden Bürger