Städte sollen "Sicherheitszonen" an Karneval bekommen

In diesen Sicherheitszonen, in denen größere Menschenansammlungen zu erwarten seien, würden höhere Schutzmaßnahmen gelten, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Düsseldorf mit. Eine genaue Ausgestaltung der Pläne gab es zunächst nicht.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte sich zuvor mit den Oberbürgermeisterinnen und dem Oberbürgermeister der Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen über die anstehenden Karnevalstage ausgetauscht. Ihr Ziel ist nach Ministeriumsangaben, den Schutz auf Karnevalsveranstaltungen zu erhöhen.

Zusätzliche Anziehungspunkte wie zum Beispiel Karnevalszüge würden dort verboten, um nicht noch mehr Menschen anzulocken. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Debatten gegeben, weil es bisher keine verbindlichen Regelungen für den Straßenkarneval gibt.

Mehr in Kürze...