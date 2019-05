Die Aktion "Stadtradeln" ist am Samstag (25.05.2019) auch im Ruhrgebiet und in Bonn gestartet. Bis einschließlich September läuft der Wettbewerb um den Titel "Fahrradaktivste Kommune". Bei dem Wettbewerb treten auch Schulklassen, Vereine und Unternehmen an. In NRW machen insgesamt 204 Kommunen mit.

Jede Stadt entscheidet, wann der Startschuss für ihre Bürger fällt. In einigen Städten von Ostwestfalen-Lippe fiel der Startschuss schon am 5. Mai. In Köln, Aachen oder Bielefeld startet die Rad-Aktion hingegen erst im Juni. Auf der Homepage der Kampagne können Interessierte gezielt nach ihrer Kommune suchen.