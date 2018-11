WDR: Das klingt nach einer organischen Entwicklung.

Eichener: Zum Problem wird es dann, wenn es einen Wohnungsmangel gibt und in kurzer Zeit eine große zahlungskräftige Klientel in ein Quartier eindringt. Dann steigen die Mieten stark an. Gastronomie und Läden verändern sich, die Ärmeren finden dort keine Nischen mehr.

WDR: Ist das Kernproblem zu wenig preiswerter Wohnraum?

Eichener: Das Kernproblem ist, dass es überhaupt zu wenig Wohnraum gibt. Und dann setzen sich diejenigen durch, die die höchsten Mieten zahlen können und als solvent gelten, also kinderlose Doppelverdiener mittleren Alters.

Den Wohnungsbau haben wir in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt. Die Nobilisierung ist nur ein Symptom, die Ursache ist der Wohnungsmangel.