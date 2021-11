Die Kleinstadt liegt wieder im Trend

„Die junge Leute wollen ihre Familien hier gründen, wollen hier bleiben, teilweise zurück kommen, aus den Städten wo sie vor Jahren hingegangen sind. Das ist eigentlich das deutlichste Signal, dass das Dorf eine gute Zukunft hat.“ Bernd Jakobs, Ortsvorsteher im nordrhein-westfälischen Kalterherberg, ist positiv gestimmt, was die Zukunft seines Dorfes angeht:

Damit folgt er einem Trend, der sich derzeit in Nordrhein-Westfalen abzeichnet. Erstmal seit Jahren haben im vergangenen Jahr mehr Menschen die Großstädte in NRW verlassen, als neue hinzugezogen sind. Festmachen kann man das am so genannten Wanderungssaldo, also der Differenz zwischen den Menschen, die in eine Kommune gezogen sind und denen, die die Kommune verlasssen haben. Dieser Saldo ist im vergangenen Jahr über alle NRW-Großstädte gerechnet erstmals seit Jahren knapp negativ ausgefallen. In den Kleinstädten hingegen stieg er deutlich an. Großstädte in NRW haben offenbar - auch durch die Corona-Pandemie - an Attraktivität verloren.

Zurück aufs Land: "Alles im Leben hat seine Zeit."

Besonders deutlich wird das, wenn man nur die Umzüge von Menschen innerhalb NRW s betrachtet, also ohne Zuzüge aus dem Ausland oder anderen Bundesländern. Dann bleibt die Bilanz der Mittelstädte über die letzten Jahre zwar recht unverändert, Kleinstädte hingegen gewinnen deutlich, Großstädte verlieren.

Um 17,2 Prozent ist die Zahl der Zuzüge in die Großstädte NRW s im vergangenen Corona-Jahr zurückgegangen. Während 301.749 Menschen in die Großstädte zogen, verließen 302.139 Menschen diese Städte wieder - etwa um in kleine Städte zu ziehen.

Auch Julia Handtke ist von der Großstadt aufs Land gezogen. "Alles im Leben hat seine Zeit" , berichtet sie. "Es war okay, mal rauszukommen, rauszugehen, was anderes zu sehen, Großstadt-Luft zu schnuppern. Aber es ist jetzt wieder perfekt, so wie es ist." Heute hilft sie mit einer "Rückkehr-Agentur" auch anderen, auf dem Land wieder Fuß zu fassen.

WIe sieht der Trend nach Corona aus?