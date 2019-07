Droh-Mails gegen Moscheen: Staatsschutz ermittelt

Nach der Bombendrohung gegen eine Moschee in Iserlohn am Donnerstag (11.07.2019) prüft der Staatsschutz in Hagen nach Angaben eines Sprechers Zusammenhänge zu der Bombendrohung gegen die Ditib -Zentralmoschee in Köln am Dienstag. Geprüft werden auch Verbindungen zu zwei Drohungen gegen Münchner Moscheen, die ebenfalls am Donnerstag eingegangen waren.