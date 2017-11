NRW-Staatspreis an Navid Kermani verliehen

In seiner Laudatio sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Montagabend (27.11.2017) in Köln, Kermani zeige, " so oft er kann, wo wir in einer Zeit, die aus den Fugen scheint, neuen Halt suchen können. " Seine Reise-Reportagen " bringen uns Flucht und Migration näher ", betonte Schäuble. " Wir können durch seine Texte die Welt aus der Sicht der anderen sehen, aus der Perspektive der Menschen, die zu uns kommen. "

Würdigung am Geburtstag