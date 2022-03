Mögliche Staatspleite in Russland: "Das bekäme auch der Westen zu spüren"

Wären deutsche Verbraucher von einer Staatspleite Russlands betroffen?

" Nicht direkt ", sagte WDR -Wirtschaftsredakteur Uli Ueckerseifer. Es sei denn, der Verbraucher oder die Verbraucherin seien Kleinanleger und hätten russische Aktien oder Anleihen in ihren Depots. Wer russische Aktien nun verkaufen wollte, würde dafür so gut wie nichts bekommen. Bei russischen Aktien biete es sich nun an, sie einfach im Depot zu belassen, die Krise auszusitzen - und womöglich geht es ja eines Tages wieder bergauf an der Börse. Anders sehe es mit russischen Anleihen aus. Da sei das Geld im Fall einer Staatspleite Russlands vermutlich verloren.

Und inwieweit wären deutsche Unternehmen betroffen?

" Deutsche Unternehmen sind bereits betroffen ", sagte Ueckerseifer. Würde eine deutsche Firma von einem russischen Betrieb noch Geld als Gegenleistung für gelieferte Waren bekommen, könne die russische Seite ihre Schulden im Wesentlichen nur in Rubel begleichen. Der Rubel hat aber in den vergangenen Tagen rund zwei Drittel seines Werts gegenüber dem Euro verloren.

Lange Zeit hätten deutsche Firmen sich etwa am Aufbau der russischen Milchwirtschaft beteiligt und dafür Maschinen geliefert. Auch Mähdrescher made in Germany seien in Russland sehr gefragt gewesen. " Insgesamt geht aber der Handel zwischen Deutschland und Russland seit Jahren zurück ", so Ueckerseifer. Insofern dürfte sich aktuell ein möglicher Schaden für deutsche Unternehmen in Grenzen halten.

War Russland schon einmal wirtschaftlich am Tiefpunkt?

Ja. Am 17. August 1998 stellte die russische Regierung wegen knapper Kassen die Bedienung der Binnenschulden ein und gab den Rubel zur Abwertung frei. Die Finanzmärkte kamen ins Taumeln. Das Vertrauen in Russland war dahin. Der Rubel büßte nach Jahren der Stabilität in wenigen Wochen 75 Prozent ein. Russische Banken konnten ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Internationale Finanzorganisationen stellten die Unterstützung ein.