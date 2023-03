Was am St. Patrick's Day gefeiert wird

Logisch, könnte man denken - Irland gilt als die "grüne Insel". Doch lange Zeit war Blau die Farbe, die mit Irland assoziiert wurde. Auch der Orden, der zu Ehren St. Patricks gegründet wurde, bevorzugte Blau. Erst im Laufe der Jahrhunderte änderte sich das: Grün wurde zur Nationalfarbe Irlands. Blau sind die Menschen am St. Patrick's Day trotzdem. Vor allem vom Guinnes, dem irischen Bier, dass seinen Absatz am 17. März in Irland jährlich verdoppelt.

St. Patrick's Day wird auch in NRW gefeiert

Wer Karneval also schon wieder vermisst, der kann auch am Freitag in NRW den St. Patrick's Day feiern. Viele Irish Pubs locken mit Live-Musik wie der Miner's Irish Pub in Dortmund oder The Corkonian in Köln. In der Bonner Alststadt wird sogar ein kleiner Festzug vom Flynn's Inn zum The Pub veranstaltet.