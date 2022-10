Martinszüge sollen wieder normal stattfinden

Die Stadt Köln zum Beispiel hat nach eigenen Angaben schon 130 Umzüge zu St. Martin am 11. November genehmigt. In Bonn ist laut katholischem Stadtdekanat ein großer Martinsumzug mit ungefähr 2.000 Personen geplant, wie es ihn zuletzt 2019 gegeben hat. In Krefeld sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine, Manfred Grünwald: " Im Moment gehe ich davon aus, dass es praktisch wieder so ist wie vor Corona. "