Halloween: Sollten Squid-Game-Kostüme verboten werden?

Wenn am kommenden Samstagabend in vielen Städten wieder Halloween-Fans verkleidet durch die Straßen geistern, wird dabei ein neuer Kostümtrend zu beobachten sein: Das Outfit zur Netflix-Serie "Squid Game" ist in diesem Jahr ein Verkaufsschlager. Die Nachfrage nach Kostümen aus der südkoreanischen Serie sei groß, meldet beispielsweise der rheinische Karnevalsausstatter Deiters. Gefragt sind vor allem die roten Overalls, dazu eine schwarze Maske, die das ganze Gesicht bedeckt - und Waffen, die am Gürtel stecken.

"The Squid Game" ist die bislang erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Der Knackpunkt: Sie ist extrem brutal. Es geht darin um Menschen, die sich hoch verschuldet haben. In der Hoffnung auf ein Preisgeld in Millionenhöhe treten sie in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Wer es allerdings nicht in die nächste Runde schafft, wird grausam getötet.