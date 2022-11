Spritpreise: Vor allem Diesel wieder deutlich günstiger

Bleiben die Preise niedrig? WIe lässt sich Sprit sparen? Und wie kommt es zu der aktuellen Preisentwicklung? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Warum ist Diesel auf einmal deutlich günstiger geworden?

Das liegt zum einen daran, dass die Rohölpreise seit dem Sommer gesunken sind. Benzin und Diesel werden aus Rohöl hergestellt. Wenn die Rohölpreise sinken, wird die Herstellung von Sprit billiger. Hatte ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent im Sommer noch weit über 100 US-Dollar gekostet, ist der Preis jetzt auf rund 90 US-Dollar gesunken (Stand 15.11.).

Sinkende Rohölpreise dämpfen zwar tendenziell den Preis für alle Spritsorten, die daraus hergestellt werden. Aber beim Diesel kommt noch dazu, dass der Treibstoff an den Heizölpreis gekoppelt ist. Denn Diesel und Heizöl sind ähnliche Produkte. Doch die Nachfrage nach Heizöl ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

Der Grund dafür ist, dass viele Hausbesitzer ihre Heizöltanks vor dem Winter bereits gefüllt haben. Der ADAC vermutet, dass das auch für Industriebetriebe gilt, die von Gas auf Diesel umgestellt haben. Sinkende Nachfrage lässt die Preise purzeln, davon profitieren jetzt auch die Dieselfahrer.

Wie teuer sind Diesel und Benzin denn zurzeit?

Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC vom 13. November hat ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel knapp 1,99 Euro gekostet. Zum Vergleich: Unmittelbar nach dem Ende des Tankrabatts war der Preis für Diesel an einigen Zapfsäulen auf über 2,30 Euro geklettert.

Auch Super E10 ist momentan wieder etwas günstiger geworden; hier liegt der Preis im Schnitt bei rund 1,87 Euro je Liter.

Wie entwickeln sich die Spritpreise weiter?

Das lässt sich schwer vorhersagen. Doch die große Unsicherheit, die die Energiepreise unmittelbar nach Ausbruch des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine in die Höhe getrieben hatte, scheint vorbei zu sein. Außerdem lassen die warmen Temperaturen und die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes auf einen milden Winter hoffen – das dürfte den Preis vor allem beim Diesel dämpfen.

Wie lässt sich beim Tanken sparen?

Wer beim Tanken sparen möchte, sollte lieber abends anstatt morgens tanken. Denn abends sind Benzin und Diesel in der Regel am günstigsten – vor allem zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr, sagt der ADAC. Morgens, wenn viele zur Arbeit fahren müssen, ist der Sprit dagegen am teuersten.

Die Preisunterschiede zwischen Morgens- und Abends-Tanken haben nach einer Auswertung des Automobil-Clubs in den vergangenen Monaten sogar noch zugenommen. Danach lassen sich alleine schon durch die richtige Tankzeit bis zu zwölf Cent der Liter sparen. Beim Sparen helfen natürlich auch diverse Spritspar-Apps, mit denen sich die günstigste Tankstelle in der Nähe einfach finden lässt.