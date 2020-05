Spielplätze in NRW öffnen wieder

Mit einem lauten Juchzer rutscht der viereinhalbjährige Noah die große Rutsche hinab. Er darf sich auf einem der wenigen Spielplätze austoben, die schon jetzt trotz Corona-Krise geöffnet haben. Seine Mutter Inga Middelhaufe hat dafür extra einen Termin beim LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen gebucht.

Städte bereiten Spielplatzöffung vor

Ab Donnerstag (07.05.2020) sollen dann alle Spieplätze im Land wieder öffnen. So hat es die Landesregierung am vergangenen Freitag entschieden. Ob sie dann mit ihren Kindern auf den Spielplatz geht, weiß Inga Middelhaufe noch nicht: "Natürlich würde ich gerne mit den Kindern am Donnerstag auf den Spieplatz gehen. Ich habe aber die Sorge, dass das alle machen und dann da die absolute Versammlung eintritt und dass das nicht gut endet."

In Bochum bereiten städtische Mitarbeiter einen Spielplatz für die Wiedereröffnung vor

Um genau das zu verhindern, treffen die Städte Vorbereitungen für die Spielplatzöffnung. Die Stadt Dortmund appelliert zum Beispiel an die Eltern, darauf zu achten, den Mindestabstand von anderthalb Metern auf den 342 städtischen Spielplätzen einzuhalten, so Dortmunds Sozialdezernentin Daniela Schneckenburger. "Es wäre außerdem sehr, sehr wichtig, dass Eltern für sich auf den Mund-Nasen-Schutz achten, damit Spieplätze nicht zu Infektionsflächen werden."

Eigenverantwortung und Kontrollen

Auch die meisten anderen Städte in NRW setzen dabei erst einmal auf die Eigenverantwortung der Eltern. Als Rat gibt ihnen die Stadt Bielefeld mit, volle Spielplätze zu meiden und nach dem Spielen darauf zu achten, dass sich die Kinder gründlich die Hände waschen. Andere Städte wie zum Beispiel Essen, Münster oder Hattingen wollen nicht nur Schilder aufstellen, sondern auch Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrollieren lassen, ob die Regeln eingehalten werden.

Noch sind viele Spieplätze gesperrt