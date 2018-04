Komplizierte Verfahren erschweren Schließungen

Bis jetzt sei keine der 239 Spielhallen in Köln geschlossen worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Auch in Düsseldorf und Wuppertal hat die neue Rechtslage noch nichts verändert. In Bielefeld ist es laut Stadt "in keinem Fall zu einer tatsächlichen Schließung gekommen" .