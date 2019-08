Deutschlands Spieleindustrie schrumpft

Computer- und Videospiele sind beliebt: Voriges Jahr haben die Deutschen 4,4 Milliarden Euro für Games und Technik ausgegeben. Ein Wachstum von neun Prozent. Das geht aus aktuellen Zahlen des Branchenverbandes Game hervor.

Für die deutschen Spieleentwickler ist das allerdings kein Grund zu feiern: Denn der Anteil von deutschen Spieleproduktionen schrumpft von Jahr zu Jahr und liegt nur noch bei 135 Millionen Euro. Das bedeutet: Von 100 Euro, die für Videospiele in Deutschland ausgegeben werden, bekommt die deutsche Spielebranche 4,30 Euro.

Deutschland ist " nicht wettbewerbsfähig "

International spielen Videospiele aus Deutschland kaum eine Rolle. Die erfolgreichsten Titel kommen aus den USA , aus Japan, England, Kanada und Frankreich. Für Felix Falk, Geschäftsführer vom Branchenverband Game, ist das Problem hausgemacht: " Wir haben seit Jahren die Situation, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern nicht wettbewerbsfähig sind. "

Eine Spieleproduktion in Deutschland sei circa 30 Prozent teurer als etwa bei unseren französischen Nachbarn, so Falk. Ein Grund: Andere Länder setzen auf die Förderung von Spieleentwicklern. Kanada zum Beispiel übernimmt ein Drittel der Lohnkosten und hat so zahlreiche Spielekonzerne ins Land gelockt. Frankreich beschloss bereits im Jahr 2003 eine Förderung von etwa 50 Millionen Euro jährlich.