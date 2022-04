Politik oder Familie: Warum der Fall Anne Spiegel eine Debatte auslösen könnte

Der WDR hat über die Fälle von Anne Spiegel und Ursula Heinen-Esser mit dem Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje gesprochen.

WDR : Blieb Anne Spiegel keine andere Wahl, als als Bundesfamilienministerin zurückzutreten?

Johannes Hillje: Ja, der Rücktritt war nötig. Der öffentliche Druck und der Druck ihrer eigenen Partei waren offenbar zu groß.

WDR: Auch weil gerade erst die NRW-Umweltministerin Heinen-Esser wegen einer ähnlichen Sache zurückgetreten ist?

Hillje: Die Fälle hängen thematisch zusammen, müssen aber trotzdem getrennt betrachtet werden. Auch wenn das die politische Konkurrenz nicht macht. Frau Heinen-Esser ist nach Mallorca geflogen, um einen Geburtstag zu feiern. Frau Spiegel begründet ihren Urlaub mit einer familiären Überlastung. Das ist ein Unterschied.

WDR: Wäre das denn Grund genug gewesen, damit Spiegel ihren Posten behalten kann?

Johannes Hillje ist Politik- und Kommunikationsberater.

Hillje: Das denke ich nicht. Denn am Ende des Tages muss gefragt werden, ob sie ihrer politischen Verantwortung gerecht geworden ist. Zweifel daran hat die Ministerin nicht ausräumen können. Es stellt sich die Frage, warum Frau Spiegel nicht zumindest zeitweise digital an Kabinettssitzungen teilgenommen hat, um trotzdem bei ihrer Familie sein zu können. So entsteht der Eindruck, dass die politische Verantwortung in einer akuten Krise vernachlässigt wurde, weil kein Mittelweg gefunden wurde.

WDR: Aber gibt es so einen Mittelweg überhaupt für Politiker?

Hillje: Hier liegt das zentrale gesellschaftliche Problem und die Debatte, die wir jetzt ehrlich führen sollten. Denn wenn wir nicht von Robotern, sondern von Menschen regiert werden wollen, dann müssen wir das Menschliche in der Politik akzeptieren. Die Maßstäbe, an denen Politiker aktuell gemessen werden, ermöglichen keine Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das trifft auf Frauen im Besonderen zu, weil an sie höhere familiäre Erwartungen als an Männer geknüpft werden. Und das vollkommen losgelöst vom Fall Anne Spiegel.

Das ist für die Demokratie ein Problem, denn es gibt kompetente Menschen, die sicher gute Politiker wären, aber sich aus diesen Gründen gegen den Beruf entscheiden.

WDR: Aber war die Offenheit, die Frau Spiegel gestern während ihrer Pressekonferenz an den Tag gelegt hat, dann nicht ein guter Anfang?

Hillje: Für diese Debatte sicher. Dafür ihr Amt zu behalten, jedoch nicht.

Weniger wegen des Inhalts, vielmehr wegen des Organisatorischen. Eine Presseabteilung darf eine Ministerin nicht in so einem aufgewühlten Zustand vor die Kameras treten lassen. Offenbar wusste Frau Spiegel nicht einmal, dass sie live ist. Dadurch wirkte sie alles andere als souverän, wie man es von einer Ministerin, die ihre Position verteidigt, erwartet. In diesem Fall hat die Krisenkommunikation die Krise noch verschlimmert.

Das Gespräch führte Jörn Kießler.

