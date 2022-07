A1 Richtung Osnabrück und A2 Richtung Hannover gesperrt

Auch in der Gegenrichtung gibt es aktuell etwas Stau. Dort droht eine weitere Sperrung, weil dort ein Lastwagen in einen Graben gefahren ist.

Lange Sperrung auf der A2

Die A2 in Richtung Hannover bleibt am Kamener Kreuz weiter gesperrt. Bei zwei Unfällen mit mehreren Lkw war am Dienstag eine große Menge Diesel ausgelaufen und in den Asphalt gesickert. Deswegen muss die Fahrbahn jetzt abgefräst werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung der A2 Richtung Norden bis morgen früh dauert. Bei einem Unfall, an dem drei Lastwagen beteiligt waren, wurde ein Mann im Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.