Eine Frage - fast 400 Antworten

Wie ist die Sperrmüll-Abholung in NRW geregelt? Darauf gibt es 396 verschiedene Antworten, denn so groß ist die Zahl der Kommunen in NRW. Und jede hat ihre eigene Abfallsatzung. Und eigene Regeln dafür, was in welchem Umfang ab wann wohin gestellt werden darf. Die meisten Kommunen bieten online übersichtliche Informationen an.

Kostenlos oder extra zahlen?

Bei aller Unterschiedlichkeit gibt es jedoch zwei grundsätzliche Finanzierungsmodelle: Entweder die Bürger zahlen extra für den Sperrmüll oder es ist kostenlos. Wobei kostenlos nicht ganz stimmt. Denn finanziert wird es über die Abfallgebühren, die alle Bürger tragen.