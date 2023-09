Naturkatastrophen in Libyen und Marokko: Was beachten beim Spenden?

Auch das Medikamentenhilfswerk "action medeor" aus Tönisvorst betont den Vorteil von Geldspenden. " Wenn eine Privatperson eine Packung Ibuprofen kauft, zahlt sie dafür vielleicht drei Euro. Wir bekommen für drei Euro aber nicht nur eine Packung, sondern 500 Tabletten ", sagt Sprecher Markus Bremers. Deshalb sei es sinnvoller, einfach drei Euro zu spenden.

Markus Bremers vom Medikamentenhilfswerk "action medeor"

Er selbst ist am Mittwoch zurück aus Marokko gekommen und sagt: " Die Menschen sind sehr dankbar für die Hilfen und freuen sich sehr. " Man sei " sehr freundlich " empfangen worden. "action medeor" hat bereits in der Vergangenheit mit Organisationen vor Ort zusammengearbeitet. Das hilft in der jetzigen Situation.

Libyen macht es anders

Einfacher scheint die Lage in Libyen zu sein, wo Überschwemmungen große Schäden angerichtet haben. Zwar sind in dem Land zwei rivalisierende Regierungen an der Macht. Doch es gibt ein internationales Hilfeersuchen. Das heißt, auch von NRW aus kann Hilfe gesendet werden.