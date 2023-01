Positionspapier der SPD zur Außenpolitik: "Zeitenwende" für das Verhältnis zu Russland

In Kürze: Das sind die Außenpolitik-Pläne der SPD

Deutschland soll eine Führungsrolle in Europa übernehmen.

Man habe zu lange auf eine "kooperative Politik" mit Russland gesetzt: Solange sich Russland nicht ändert, müsse Europa eine Sicherheit vor Russland organisieren.

Stärkere militärische Fähigkeiten der Bundeswehr sind vorgesehen: Denn die "eigene Stärke" sei Voraussetzung für Frieden und eine "regelbasierte Ordnung".

Die SPD bekennt sich zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO: Es sieht vor, dass sich alle NATO-Staaten bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung auszugeben.

Die Partei will mehr Unabhängigkeit von chinesischen Rohstoffen: Bei Rohstoffen müsse man künftig immer auch einen weiteren Lieferanten neben China haben - es gelte "China plus eins".

Partnerschaften mit Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika sollen gestärkt werden: Ziel ist es, Ländern wie Brasilien, Chile und Argentinen Partnerschaften anzubieten, damit sie diese nicht mit Russland oder China eingehen.

Was bedeuten die Leitlinien für den Krieg in der Ukraine?

" Was Russland angeht, ist dieses Papier sehr klar ", sagte SPD-Chef Klingbeil bei der Pressekonferenz am Montag. Man breche mit der bisherigen Politik, räumte der Politiker ein. Zuvor hatte man die Position vertreten, Frieden in Europa könne nur mit und nicht ohne Russland gesichert werden. Solange sich Russland nicht ändert, müsse Europa aber eine Sicherheit vor Russland organisieren.

Die Partei gibt sich in dem Papier selbstkritisch: Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige, dass man im Bemühen, eine regelbasierte Ordnung aufrechtzuerhalten, nicht immer erfolgreich gewesen sei. Als Grundvoraussetzung für Frieden und Ordnung wird nun die " eigene Stärke " Deutschlands definiert. Dazu gehörten starke Institutionen, eine widerstandsfähige und attraktive Wirtschaft und: militärische Stärke. In der derzeitigen Situation in Europa sei man froh über die Unterstützung der USA, sagte SPD-Chef Klingbeil. Aber: Europa müsse eigenständiger werden.

Ob Anspruch und Wirklichkeit hier wirklich Hand in Hand gehen, bezweifelt WDR-Korrespondent Philipp Menn allerdings. " Wenn deutsche Führung angekündigt wird, passt das nicht zur Zögerlichkeit, mit der Scholz beim Thema Waffenlieferungen auftritt. Und wenn die SPD zum Schluss kommt, man müsse die Osteuropäischen Staaten in Zukunft ernster nehmen, dann müsste man sich zumindest der Lieferung von Kampfpanzern aus Polen nicht mehr in den Weg stellen ."

Zur Lieferung von Leopard-Panzern hielt sich Klingbeil bedeckt. Der Grundsatz des Kanzlers in der Frage der Waffenlieferungen sei eine enge internationale Abstimmung, so Klingbeil. " Dieser hat in der SPD volle Rückendeckung. " Man merke, dass sich die öffentliche Debatte nach Ramstein zugespitzt habe. Doch man wolle sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern abwägen.