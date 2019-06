Nahles-Rücktritt für SPD-Basis im Ruhrgebiet "eine Erlösung"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nahles-Rücktritt "war ein Muss"

Rudolf Malzahn, der Ehrenvorsitzende des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme

Während die SPD-Führung der Bundesparteichefin Respekt zollt, kommen von der Basis im Ruhrgebiet kritische Stimmen. "Es geht ein Aufatmen durch die SPD. Das ist eine Erlösung" , sagte Rudolf Malzahn, Ehrenvorsitzender des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme, dem WDR. "Das war ein Muss, damit wir nicht noch weiter abwärts gehen."

Respekt zollt das SPD-Urgestein im Ruhrgebiet lediglich der Tatsache, dass Nahles auch ihr Bundestagsmandat abgeben will. "Da nehm ich den Hut ab, da hat sie Mut bewiesen." Diesen Mut hätte sie viel früher in der Großen Koalition beweisen müssen, indem sie der CDU häufiger die Stirn bietet, sagte Malzahn.

SPD "durchwandert von Lobbyisten"

Malzahn ist seit 55 Jahren SPD-Mitglied, trug 35 Jahre ein politisches Mandat in Bochum. Ein Personalwechsel an der Spitze sei eine große Baustelle: "Die SPD ist durchwandert von Lobbyisten, die soziale Bestrebungen zurückhalten." Die von Hartmann angesprochene "tiefgreifende Umwälzung" wäre also auch in seinem Sinne.

Kein solidarisches Miteinander bei der SPD

Basis fordert konsequente Neuaufstellung der SPD

Auch die SPD-Vorsitzende von Köln, Christiane Jäger, forderte eine konsequente Neuaufstellung ihrer Partei. Die Basis müsse in künftige Entscheidungen mehr eingebunden werden, sagte sie dem WDR. Es stelle sich auch die Frage, wie man in der SPD miteinander umgehe. In den letzten drei Jahren sei viel Spitzenpersonal ausgewechselt worden, ohne wirkliche Perspektiven zu entwerfen. Die SPD vertrete politisch ein solidarisches Miteinander, lasse das aber innerparteilich oft vermissen.