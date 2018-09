Fall Maaßen: NRW-SPD machte Druck auf Nahles

Das Vertrauen der Menschen zerstört

In dem Papier, das dem WDR vorliegt, begrüßt die Parteispitze die Entlassung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Dessen geplante Beförderung zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium lehnt der Vorstand aber ab. Diese Absicht "zerstört das Vertrauen der Menschen in Politik und Behörden" , heißt es.

Der SPD-Landesvorstand verlangt, dass der Koalitionsausschuss in Berlin noch einmal über Maaßen verhandeln soll. So lange sei die Personalie im Kabinett nicht zu beraten. Das Papier dient als Beschlussvorlage für den Landesparteirat am Samstag (22.09.2018) in Duisburg.

Unmut an der Basis