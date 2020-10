Kutschaty hatte zuletzt immer wieder durchblicken lassen, selber in das Rennen um den Landesvorsitz einsteigen zu wollen. So sagte er im WDR -Magazin "Westpol" bereits im August, dass es an der Spitze der Partei Klarheit geben müsse. Dies sei wichtig mit Blick auf die Landtagswahl 2022.

Landesvorstand-Wahl im November

Nach WDR-Informationen hat Kutschaty seinen Schritt anzutreten, in einem Brief an die Landtagsabgeordneten erklärt. In dem emotional verfasssten Papier schreibt er über seine Herkunft aus einem finanziell schlechter gestellten Haushalt. " Der Staat muss auch wieder seiner sozialen Schutzfunktion gerecht werden ", so der 52-Jährige in dem Brief. Mitte November wird Kutschaty dann auf einem Parteitag in Münster kandidieren. Notfalls auch gegen den amtierenden Landeschef Hartmann, falls sich dieser vorher nicht zurückziehe, heißt es auch Kreisen der SPD-Fraktion.

Fraktionschef Kutschaty dürfte gute Chancen haben, künftig auch den Landesverband zu führen. Größere Teile der Fraktion stehen inzwischen hinter ihm, auch die Jusos bewerten seine Arbeit positiv. Die scheidende NRW-Chefin der SPD Jugendorganisation, Jessica Rosenthal, sagte am Mittwoch dem WDR, man sehe schon, wie Kutschaty Ministerpräsident Laschet ( CDU ) in der Corona-Krise ein ums andere Mal vor sich hergetrieben habe.

Doppelspitze oder Einzelkandidat?

Ob der ehemalige Landesjustizminister alleine antritt, oder mit einer Genossin eine Doppelspitze bilden wolle, ist noch unklar. Der heutige Schritt – heißt es aus Parteikreisen – betreffe erst einmal nur seine Kandidatur.

Schon Kutschatys Wahl zum neuen SPD-Fraktionschef vor zwei Jahren hatte überrascht: Er setzte sich gegen den favorisierten Marc Herter durch, der als Wunschkandidat des scheidenden Fraktionsvorsitzenden Norbert Römer galt.

Stand: 01.10.2020, 09:16