Wegen einer IT -Störung ärgern sich derzeit viele Kunden der Sparkassen über Probleme bei Überweisungen und Lastschriften. Auslöser ist ein Problem bei der Landesbank Hessen-Thüringen ( Helaba ) in Frankfurt am Main. Auch Sparkassen in NRW sind betroffen.

Weitere Verzögerungen möglich

Zwar sei die Störung gelöst. Bei der Verbuchung von Transaktionen gebe es aber eine weitere Verzögerung. Besonders betroffen seien Zahlungen von Sparkassenkunden an Banken außerhalb der Finanzgruppe, so die Helaba am Mittwoch (11.12.2019). "Dies kann mehrere Zehntausend Kunden betreffen."

Die Nachbearbeitung dauere noch bis Ende der Woche. Der aktuelle Zahlungsverkehr sei nicht betroffen und verlaufe uneingeschränkt.

Löhne und Gehälter nicht verbucht

Zahlreiche Sparkassen-Kunden hatten schon seit vergangenen Donnerstag (05.12.2019) massive Probleme mit ihren Konten. Fällige Gutschriften wie Löhne und Gehälter wurden nicht verbucht, was eine Reihe von Beschwerden nach sich zog.

Nach Angaben der Helaba lässt sich nicht ermitteln, wie viele Sparkassen-Kunden betroffen sind. Die Landesbank ist das Zentralinstitut für 40 Prozent der bundesweit insgesamt 396 Sparkassen.

Betroffene müssen sich melden

Kunden wird empfohlen, sich ihre Konten anzuschauen und zu prüfen, ob in den vergangenen Tagen etwas nicht geklappt hat. Wem finanzielle Einbußen wie Dispo-Zinsen entstanden sind, weil zum Beispiel das Gehalt nicht fristgerecht überwiesen wurde, erhält von der Helaba eine Entschädigung.

Dafür müssen sich die Kunden bei ihrer Hausbank melden. Eine Information der betroffenen Kunden durch die Sparkassen ist nicht geplant.