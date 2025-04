Am 24. Juni ist Spargelsilvester. Bis dahin heißt es: Spargelstechen, was das Zeug hält. Der Durchschnittsdeutsche verzehrt rund anderthalb Kilogramm Spargel im Jahr. In den letzten Jahren mussten Verbraucher für ihren Spargel allerdings tief in die Taschen greifen.

Und das, obwohl Nordrhein-Westfalen zu den Top-Drei-Spargelanbaugebieten in Deutschland gehört. Nur Niedersachsen und Brandenburg befördern mehr Spargel aus der Erde in Hofläden und Supermärkte.

Geringer Ertrag, aber steigende Kosten für Landwirte

Der erste Spargel der Saison in Glandorf

Der Produktionsertrag der Landwirte in NRW geht stetig zurück. Das Statistische Landesamt teilt mit, dass die Erntemenge im Jahr 2024 rund elf Prozent geringer war als im Vorjahr. Mit nur 18.462 geernteten Tonnen Spargel wurde in NRW so wenig Spargel von den Feldern geholt wie seit 2016 nicht mehr.