Trotz Dürrefolgen: Bauern mit Spargelernte zufrieden

Die Spargelhöhe in NRW stechen in diesen Tagen die letzten Stangen. Nach dem traditionellen Ende der Spargelsaison am Johannistag (24.06.2019) ziehen die Landwirte in NRW Bilanz.

Laut der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen habe es sich um eine durchschnittliche Saison gehandelt. Das sagte ein Sprecher am Mittwoch (26.06.2019) dem WDR . " So übel war es nicht ."

Die Spargelsaison sei in diesem Jahr vergleichsweise lange gewesen. Auf vielen Höfen sei bereits Ende März Hochbetrieb gewesen. Es habe einen Mix aus warmen und sehr kalten Tagen gegeben. Vor allem der kühle Mai sei schwierig gewesen. Durch Folien auf den Feldern hätten sich die Landwirte aber an die jeweiligen Temperaturen anpassen können. Probleme habe es bei der Suche nach Arbeitskräften gegeben.