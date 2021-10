Sparen lohnt sich noch – wie es am besten geht

10.000 Euro als Notreserve

Trotzdem ist es für jede und jeden sinnvoll zu sparen. Generell sollte ein Betrag von etwa drei Monatsgehältern oder rund 10.000 Euro für nicht geplante Ausgaben zurückgelegt werden - falls Herd oder Auto kaputt gehen.

Diese Reserve wird am besten auf einem Konto bereitgehalten, auf das jederzeit zugegriffen werden kann, also Tagesgeld oder Sparkonto. Das bringt allerdings gerade eben keine bis extrem geringen Zinsen. Diese Reserve wird so aber dauerhaft an Wert verlieren, weil die Preise steigen. Und das tun sie momentan besonders stark.

So wird mehr aus der Reserve

Wer für eine neue Küche oder eine größere Reise spart, sollte Festgeld in Betracht ziehen. Die aktuell besten Angebote belaufen sich auf 0,5 Prozent bei einem Jahr und etwa 0,8 Prozent bei drei Jahren Anlagedauer. Aber wichtig: das Geld ist in dem Zeitraum nicht verfügbar.

ETF bei langfristen Sparzielen

Ist das Sparziel auf 15 oder mehr Jahre angelegt, können Fonds sinnvoll sein. Verbraucherschützer und das gemeinnützige Internetportal Finanztip raten zu sogenannten ETF .

Dabei handelt es sich um Investmentfonds. Sie bilden die Zusammensetzung und Wertentwicklung eines Börsenindex' wie dem DAX ab, in diesem Fall also den Wert der 40 größten deutschen Aktiengesellschaften. Das heißt, wenn der DAX ein Prozent gewinnt oder verliert, ist das beim ETF genauso.

Am besten sind die ETF , die weltweit marktbreit anlegen und damit das Risiko von einzelnen Kursschwankungen begrenzen, sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. "Wir haben mit 15 Jahren da nie Verlust gemacht und im Schnitt 7 bis 8 Prozent Rendite."

Festgeld nicht länger als drei Jahre

Das Geld ist zwar jederzeit verfügbar, doch wenn es dringend gebraucht wird, kann die Rendite auch gering oder negativ ausfallen.

Wer Geld über einen mittelfristigen Zeitraum von etwa zehn Jahren sparen will, wählt am besten eine Kombination aus solchen Investmentfonds und immer wieder neu angelegten Festgeldern. Denn Banken bieten über längere Zeiträume weniger Zinsen an.

Keine Verwahrentgelte für kleinere Beträge zahlen

In letzter Zeit verlangen Geldinstitute immer öfter sogenannte Verwahrentgelte auch bei kleineren Beträgen schon ab 5.000 Euro. In dem Fall rät Tenhagen unbedingt die Bank oder Sparkasse zu wechseln.

Stand: 29.10.2021, 17:49