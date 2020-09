Spahn rät zu Weihnachtsurlaub in Deutschland

" Einfach mal die Schönheit Deutschlands genießen " - so lautet Spahns Vorschlag, und er meint damit: Bitte verreisen Sie im Herbst und im Winter möglichst nicht ins Ausland. Zu groß ist seiner Einschätzung nach das Risiko, dass das Coronavirus wieder in größeren Fallzahlen nach Deutschland kommt.

Kein neues Ischgl

Die Erinnerung an Ischgl ist noch frisch, dem Skiurlaubsort in Österreich, an dem zu Beginn der Pandemie einer der ersten Corona-Hotspots entstand. Da habe man gesehen, so Spahn, dass bestimmte Arten von Urlaub Risiken mit sich bringen. Das soll sich in der nächsten Skisaison nicht wiederholen.

Karl Lauterbach

Volle Skihütten gibt es selbstverständlich auch in Deutschland. Doch wenn die deutschen Reisenden unter sich bleiben, mache das zumindest den Gesundheitsämtern die Arbeit nachher einfacher, sagt Spahn. Zustimmung kommt von Karl Lauterbach: Kontaktnachverfolgung etwa durch die Corona-Warn-App funktioniere in Deutschland am besten, sagt der SPD-Gesundheitspolitiker dem WDR.

Urlaub im Winter gefährlicher als im Sommer

Lauterbach nennt es keine " Reisewarnung ", eher einen " Hinweis ". Doch der komme jetzt genau richtig. Viele Menschen buchten jetzt gerade ihren Herbst- und Winterurlaub. Gerade diese Reisezeiten seien aber in der Pandemie besonders riskant.

" Der Sommerurlaub hat keine große Rolle gespielt ", gibt Lauterbach zu, " aber das ist eine ganz andere Situation im Winter. Im Winter gibt es bei den Urlaubsreisen sehr viel mehr Begegnungen in den Innenräumen. Begegnungen draußen sind nicht im Ansatz so gefährlich wie Begegnungen drinnen ."

Gemischte Reaktionen bei Urlaubern

Die Empfehlung des Gesundheitsministers stößt bei Urlaubern auf ein geteiltes Echo. "Wir haben doch alle gesehen was im Sommer los war. Überbuchte Hotels und gesperrte Strände. Wie doof ist das denn?" , schreibt Nicole Brandt auf der Facebook-Seite von WDR Aktuell. "Da fahr ich lieber nach Österreich! Sehr viel entspannter als in Deutschland und sicherer" , schreibt Birgit Hoell.

Andere halten den Appell für sinnvoll: "Deutschland ist schön! Man muss nicht immer in die Ferne", meint zum Beispiel Jürgen Engelmann.

