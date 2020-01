Notaufnahmen in Kliniken: Entlastung ist nötig - aber wie?

Engere Verzahnung bei Notrufnummern

Weiter will Spahn eine engere Zusammenarbeit bei den Notrufnummern 112 und 116 117 (Hotline für den ambulanten Notdienst) in einem "Gemeinsamen Notfalleitsystem" einführen. In Köln gibt es bereits ein Modellprojekt zur Verzahnung der beiden Nummern. Dort werden Anrufer bei der 112, deren Symptome offenbar keinen Notdiensteinsatz erfordern, an die ambulante Notdienst-Hotline weitergeleitet.