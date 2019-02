Krebs besiegen: Die Lebenstipps des Jens Spahn

Diesen Shitstorm hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht kommen sehen: Am Weltkrebstag (04.02.2019) hatte Spahn per Twitter eigentlich nur einen gesunden Lebenswandel empfohlen, um das persönliche Risiko zu mindern. " Jeder kann seinen persönlichen Kampf gegen Krebs heute beginnen ", so sein Aufruf im Wortlaut. Und: " Wie? So: Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)! " So weit, so richtig. Aber eben auch so unterkomplex. Es hagelt Kritik - auch von Experten und Betroffenen aus Spahns Heimat NRW.

