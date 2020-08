Spahn für Absage des Karnevals

Festkomitee: Entscheidung zu früh

Beim Festkomitee Kölner Karneval, Dachverband der meisten Kölner Karnevalsvereine, lösten diese Äußerungen Unruhe aus. " Man muss nicht heute das verbieten, was in einem halben Jahr stattfinden soll" , sagte Michael Kramp, Sprecher des Festkomitees, am Dienstag. Es gehe nicht darum, um jeden Preis zu feiern. Sollte die Zahl der Infektionen weiter zunehmen und die Coronaschutzverordnung wieder verschärft werden, seien Karnevalsfeiern " natürlich nicht möglich ". Das könne man aber derzeit noch nicht absehen, so Kramp.