Eltern in NRW haben im vergangenen Jahr in 4.572 Fällen das Sorgerecht für ihre Kinder ganz oder teilweise verloren. Damit stieg die Zahl der Sorgerechtsentziehungen im Vergleich zum Jahr 2017 um 5,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag (09.07.2019) in Düsseldorf mitteilte.

Zahl steigt seit 2015